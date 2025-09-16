بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة

قالت بلدية غزة، إنَّ اقتراب موسم الأمطار سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، الكارثة تتفاقم في ظل حالة الدمار غير المسبوق التي طالت البنية التحتية والمنشآت المدنية والمرافق العامة.

وأشارت إلى تكدس كميات كبيرة من النفايات في قلب المدينة، إضافة إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع وامتلاء برك تجميع مياه الأمطار.

وأوضحت البلدية أن استمرار حرب الإبادة، وعدم تزويدها بالاحتياجات الطارئة من آليات ووقود ومعدات، إلى جانب تعطّل مشاريع إعادة تأهيل المرافق المدمرة، يشكل خطراً جسيماً على حياة المواطنين ويهدد بمضاعفة حجم الكارثة.

وبيّنت أن برك تجميع مياه الأمطار باتت ممتلئة بمياه الصرف الصحي، نتيجة توقف محطات الضخ عن العمل إثر الاجتياح البري الأخير، وعدم قدرة البلدية على الوصول إلى هذه المرافق وتشغيلها، ما ينذر بخطر كبير مع بدء موسم الأمطار.

وحذرت البلدية من أن غياب الإمكانيات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء قد يؤدي إلى غرق المناطق المنخفضة والمحيطة ببرك الأمطار، إضافة إلى طفح شبكات الصرف الصحي، وهو ما ينذر بزيادة معدلات انتشار الأمراض والأوبئة.

وناشدت المجتمع الدولي سرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في المدينة، والعمل على وقف حرب الإبادة، وتوفير الاحتياجات الطارئة للبلدية للحد من تفاقم الكارثة ودرء المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.