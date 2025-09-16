تايوان تعتزم زيادة موارد الطاقة لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل

كشف كونج مينج هسين، وزير الشئون الاقتصادية التايواني عن اعتزام الحكومة تقديم خطة لتوسيع مصادر الطاقة "في أقرب وقت ممكن" لتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الخطة تتضمن زيادة العقوبات على الإضرار بكابلات نقل الطاقة البحرية، كما أعطت تايوان الأولوية للولايات المتحدة واليابان وجمهورية التشيك كمواقع خارجية استراتيجية بالنسبة لها.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تتوقع إنتاج 15% من إجمالي الكهرباء في البلاد من المصادر المتجددة بنهاية العام الحالي.

في الوقت نفسه تعتزم الحكومة مراجعة إجراءات فحص السلامة لثلاث محطات للطاقة النووية العاملة في البلاد.

من ناحيته قال تسنج وين شنج رئيس شركة تايوان للطاقة إن الحكومة ستحاول تحديد ما إذا كانت محطة مانشان للطاقة النووية، ستدخل المرحلة التالية من فحص السلامة بحلول نهاية الحالي.