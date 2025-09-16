وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 87 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقال البيان: "من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت موسكو (3:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، دمرت قوات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 87 طائرة مسيرة أوكرانية، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير "30 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كورسك، و18 فوق أراضي منطقة ستافروبول، و11 فوق أراضي منطقة روستوف، و10 فوق أراضي منطقة بريانسك، و5 فوق أراضي منطقة تولا، وأ4 فوق أراضي منطقة ريازان، و3 فوق أراضي جمهورية القرم، واثنتان فوق كل من منطقتي فولجوجراد وفورونيج، وواحدة فوق كل من منطقة نيجني نوفجورود ومياه البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.