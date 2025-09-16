وزير الدفاع الإسرائيلي: جماعة الحوثي ستواصل تلقي الضربات ودفع الثمن المؤلم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو المسير هاجم ميناء الحديدة في اليمن.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس، إن إسرائيل تعمل على ضمان استمرار الحصار البحري والجوي لما سماها منظمة الحوثي الإرهابية.

وتابع: «ستواصل منظمة الحوثي الإرهابية تلقي الضربات ودفع الثمن المؤلم مقابل أية محاولة للاعتداء على دولة إسرائيل».

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يواصل مهاجمة البنية التحتية التي زعم أنها عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن.

وذكر بيان صادر عن الجيش، ظهر الثلاثاء، أنه هاجم ما زعم أنها بنية تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة في اليمن.

وادعى جيش الاحتلال، أن جماعة الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لنقل أسلحة إيرانية لاستخدامها في تنفيذ ما سماها «مؤامرات إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها».

ودأبت إسرائيل على شن هجمات عنيفة على اليمن ضمن ما تقول إنه تفكيك للقدرة العسكرية لجماعة الحوثي ردًا على هجماتها على إسرائيل التي تقول الجماعة إنها تأتي مناصرة لغزة.

وبينما تزعم إسرائيل أن توجه ضربات على أهداف عسكرية حوثية، إلا أن الجماعة التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال اليمن ولا تحظى حكومتها باعتراف دولي تقول إن الغارات الإسرائيلية تستهدف أعيانًا مدنية.