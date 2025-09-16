جيش الاحتلال: هاجمنا بنية تحتية عسكرية لنظام الحوثي بميناء الحديدة في اليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يواصل مهاجمة البنية التحتية التي زعم أنها عسكرية لجماعة الحوثي في اليمن.

وذكر بيان صادر عن الجيش، ظهر الثلاثاء، أنه هاجم ما زعم أنها بنية تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة في اليمن.

وادعى جيش الاحتلال، أن جماعة الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لنقل أسلحة إيرانية لاستخدامها في تنفيذ ما سماها «مؤامرات إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها».

وأشار إلى أن هذا الهجوم يأتي في ظل الهجمات الحوثية المتكررة ضد إسرائيل والتي أطلقت من خلالها طائرات بدون طيار وصواريخ أرض - أرض.

وكرر جيش الاحتلال مزاعم بأن جماعة الحوثي تعمل بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها، وقال: «يستغل النظام الحوثي المجال البحري لممارسة القوة والنشاط الإرهابي ضد سفن النقل والتجارة في مناطق الشحن العالمية».