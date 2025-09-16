محافظ الغربية يتفقد مستوصف الشفاء الإسلامي ومركز طب الأسرة بمحلة زياد

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خلال زيارته بقرية محلة زياد بمركز سمنود، بتفقد عيادات مستوصف الشفاء الإسلامي التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم المشهرة برقم ٢١ لسنة ١٩٦٧، والذي يعد من الكيانات المجتمعية الرائدة في خدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، خاصة خلال جائحة كورونا حينما تحول إلى مركز رئيسي لتوزيع اسطوانات الأكسجين ومتابعة الحالات الحرجة عبر طاقم طبي وتمريضي بذل جهوداً مضنية لإنقاذ حياة المواطنين،جاء ذلك بحضور النائب احمد دراج عضو مجلس النواب،الدكتور أسامه بلبل وكيل وزاره الصحه بالغربية .

وأشاد محافظ الغربية بالدور البارز الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع المحلي من خلال عيادات المستوصف التي تقدم العلاج لغير القادرين، وتدعم العمليات الجراحية المختلفة، فضلاً عن بروتوكولات التعاون التي تتيح تخفيضات طبية وصيدلية للفئات الأكثر احتياجاً، موجهاً الشكر لأهالي القرية على روحهم وتكاتفهم في تطوير المستوصف على عدة مراحل شملت إقامة أقسام جديدة مثل غرفة العمليات والعناية المركزة والحضانات وعيادات متخصصة، مع العمل حالياً على إنشاء مركز متكامل للنساء والتوليد والجراحة العامة بالدور الثاني العلوي، بجانب تطوير الدور الأرضي ليضم استقبالاً مركزياً وصيدلية وعيادة طوارئ.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال لقائه بالأهالي أنه جاء للاستماع إلى مطالبهم ومساندتهم في أي احتياجات، قائلاً: “أنا تحت أمركم في أي حاجة.. وجيت هنا عشان أساعدكم وأذلل أي عقبة تواجهكم”، مشدداً على أن هذه النماذج المجتمعية الناجحة تعكس وعي المواطن الغربي وقدرته على المشاركة الفعالة في دعم المنظومة الصحية.

كما تفقد المحافظ مشروع إحلال وإعادة بناء مركز طب الأسرة بمحلة زياد، والذي يقام على مساحة مبانٍ تصل إلى ٧٦٨ م٢ بارتفاع أرضي + دورين متكررين، وبتكلفة إجمالية ٥٧ مليون جنيه، حيث تم استلام الموقع في ٢٠ يناير ٢٠٢٥، وتستغرق مدة التنفيذ ٩ أشهر، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن ٤٥٪؜. وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بالقرية ويستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محلة زياد والقرى المجاورة.

واختتم الجندي جولته بتوجيه الشكر مجدداً لمجلس إدارة الجمعية والأهالي، مؤكداً أن محافظة الغربية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها، وأن هناك متابعة ميدانية مستمرة لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الخدمية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في القرى والمراكز.