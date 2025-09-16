نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية قولها إن الجيش أدخل روبوتات مفخخة إلى أطراف مدينة غزة.

وقال مسئول عسكري إسرائيلي إن إسرائيل بدأت المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس وإبلاغه بأن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" مع فرقتين بدأتا بالمناورة نحو وسط مدينة غزة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الفرقتين النظاميتين 162 و98 تقودان العملية في مدينة غزة وستنضم الفرقة 36 للعملية تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وصباح الثلاثاء، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار شمال غربي مدينة غزة، في حين أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش الإسرائيلي توقعه بانتهاء عملية مدينة غزة خلال بضعة أشهر.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن العمل العسكري لن يؤتي أكله دون قرار سياسي حاسم بشأن مستقبل قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، صباح الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية " عربات جدعون 2".

وأضاف نتنياهو أنه لم يطلب إغلاق الأبواب، مشيرا إلى أن إسرائيل تمر بـ"وضع حرج"، مخاطبا المحكمة: "يتم إشغالي من التاسعة والنصف صباحا حتى السادسة مساء".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإلقاء منشورات على مدينة غزة، تطالب السكان بـالإخلاء فورا، في إطار العمليات العسكرية المستمرة واستهداف البنى التحتية والمناطق السكنية في المدينة.