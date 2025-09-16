• وتشرد العشرات من الفلسطينيين الذين يقطنون بداخلهما وفي محيطهما..

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عمارتين سكنيتين في الأحياء الغربية من مدينة غزة، التي تواجه عملية عسكرية متواصلة منذ 11 أغسطس الماضي ضمن مساعي تل أبيب لإعادة احتلالها وتهجير الفلسطينيين منها.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، قولهم إن الجيش الإسرائيلي دمر عمارة "التوفيق" متعددة الطوابق في حي النصر المكتظ بالفلسطينيين غربي مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن القصف أثار حالة من الرعب في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في ذات المنطقة المستهدفة، فيما تسبب القصف بتشريد العشرات من الفلسطينيين.

وتكتظ العمارات السكنية في أحياء غرب مدينة غزة بالسكان والنازحين الذين فروا من أحياء المدينة الشرقية والشمالية بحثا عن مأوى.

كما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية تعود لعائلة حلاوة في مخيم الشاطئ غربي المدينة، ما تسبب أيضا بتشريد العشرات من الفلسطينيين الذين يعيشون بداخلها، وفي محيطها داخل خيام نزوح مصنوعة من القماش وتعرضت للأضرار، وفق ذات المصدر.

وبشكل عشوائي، نصب النازحون الفلسطينيون خيامهم في أحياء مدينة غزة الغربية بعدما نزحوا من أماكن إقامتهم إثر اشتداد الغارات الجوية فيها.

وأشار شهود عيان للأناضول إلى أن الجيش الإسرائيلي أنذر عددا من العمارات السكنية في مناطق مختلفة من المدينة تمهيدا لقصفها.

ومنذ ساعات الليل، كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته وأحزمته النارية على الأحياء الشمالية والغربية من مدينة غزة، لإثارة الذعر في نفوس الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، إطلاق مرحلة جديدة من عملية احتلال مدينة غزة عبر "التوغل التدريجي"، بينما يعيش نحو مليون فلسطيني بالمدينة أغلبهم نازحون.

وأشار المسؤول العسكري في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى "بدء المرحلة التالية من عملية عربات جدعون 2 وتعميق المناورة داخل مدينة غزة".

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي في 3 سبتمبر الجاري، إطلاق عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وفي 21 أغسطس المنصرم، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على خطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، والتي سبق أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهداء، و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.