الجامعة العربية وفيتنام تبحثان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة

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بحث الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي مع نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية "لي آن توان" القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، لنائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات العربية الفيتنامية في مختلف المجالات خاصة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارة خارجية فيتنام في يوليو 2023.



