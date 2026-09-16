الحكم على رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أصدرت المحكمة الخاصة بكوسوفو، والتي تتخذ من مدينة لاهاي مقرا لها، اليوم الأربعاء، حكما على رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأدان قضاة المحكمة تاجي الذي حوكم إلى جانب ثلاثة قادة نافذين في "جيش تحرير كوسوفو" بارتكاب جرائم شملت الاعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل والمعاملة القاسية.

وينظر كثر في كوسوفو إلى تاجي على أنه بطل، وكانوا يترقبون صدور الحكم باهتمام كبير بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وانتخب تاجي رئيسا لكوسوفو في عام 2016 لكنه استقال بعد أن وجهت إليه هذه المحكمة التهمة إلى جانب ثلاثة قادة آخرين يحاكمون إلى جانبه.

واتهم الأربعة بارتكاب نحو 100 جريمة قتل واختفاء قسري وتعذيب بين مارس 1998 وسبتمبر 1999.