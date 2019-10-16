كشفت جيهان مرسي، مديرة مهرجان الموسيقى العربية، عن جدول حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في ليالي الدورة 28 التي تقام في الفترة بين 1 و 12 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال حوار موسع عن المهرجان لـ"الشروق".

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الليلة الأولى سيعرض فيها فيلم مجمع عن الفنانين المكرمين، والفاصل الثانى حفل للنجم الكبير محمد منير وفرقته.

الليلة الثانية: الفرقة العمانية ورحاب مطاوع وسعد رمضان، والفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة احمد عامر.

الليلة الثالثة: مى فاروق ووحيد ممدوح، والنجم مروان خورى والفرقة بقيادة مصطفى حلمى.

الليلة الرابعة: آيات فاروق وفؤاد زبادى وجهاد عقل، والفنان الكبير محمد الحلو وفرقة الحفنى بقيادة هشام نبوى.

الليلة الخامسة: فرات قدورى وسوما، والفنان الكبير هانى شاكر والفرقة قيادة مصطفى حلمى.

الليلة السادسة: النجمة أنغام والفرقة بقيادة هانى فرحات.

الليلة السابعة: ممدوح الجبالى على العود، وريهام عبدالحكيم وعماد عاشور، والفنان الكبير على الحجار والأوركسترا بقيادة احمد عامر.

الليلة الثامنة: ماجد سرور على القانون ونهاد فتحى وأحمد عفت، والنجم عاصى الحلانى والفرقة بقيادة حازم القصبجى.

الليلة التاسعة: الموسيقار الكبير عمر خيرت وفرقته.

الليلة العاشرة: همام إبراهيم ومروة ناجي، والنجم وائل جسار والفرقة بقيادة عادل عايش.

الليلة الحادية عشرة: أطفال لبنان وفايا يونان ومحمد الشرنوبي والفرقة بقيادة احمد حسن فكرى.

الليلة الختامية: النجمة اصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هانى فرحات.