قال هاني رمزي، مدب المنتخب الوطني السابق، إن المدير الفني السابق للفراعنة، المكسيكي خافيير أجيري، استبعد اللاعب محمود كهربا من قائمة بطولة أمم إفريقيا، نظرًا لـ"تصرفاته مع المدربين"، وتسببه في "توتر دائم" بالمعسكرات.

وأضاف رمزي، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه أكد لأجيري قبل البطولة ضرورة ضم كل من، عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته.

وقال نجم فيردر بريمن السابق، إنه توقع الخروج المبكر من البطولة الإفريقية، خاصةً أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم: محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسئولية".

وأقيل الجهاز الفني للمنتخب المصري بأكمله، بعدما فشل في تجاوز ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019، حيث خسر بشكل مفاجئ أمام جنوب إفريقيا (1-0).