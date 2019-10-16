مقدونيا الشمالية: إرجاء بدء مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي يهدد بإسقاط الحكومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زاييف، إنه في حال عدم اتفاق الأعضاء بالمجلس الأوروبي على بدء مباحثات انضمام بلاده للاتحاد، فان ذلك سوف يعني "انهيار" الحكومة بحلول الأسبوع المقبل.

وكان وزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي قد قرروا أمس الثلاثاء، إرجاء بدء مباحثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن زاييف القول (إن الوزراء الذين أرجأوا بدء المباحثات "لا يتمتعون بالشجاعة الكافية لاتخاذ قرار").

وتواجه حكومة مقدونيا الشمالية خطورة فقدان دعم النواب، الذين وعدتهم بأن الإصلاحات التي تم إقرارها وتغيير اسم البلاد، سوف يؤدي لإحراز تقدم في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضاف زاييف "مازلنا نأمل أن يتم تبنى منهج جديد للمفاوضات، وأيضا اتخاذ قرار لبدء المباحثات".