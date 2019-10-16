مرتضى منصور يعلن الاتفاق مع طارق حامد على تعديل عقده

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه اجتمع مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، مؤكدًا أنه تم الاتفاق معه على تعديل عقده.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الأربعاء: "طارق حامد شارك مع المنتخب أمس الإثنين، وتوجه إلى النادي اليوم وحصل على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني".

وأضاف: "أجتمع حاليا مع طارق حامد بحضور وكيله أحمد يحيى، يستحق اللاعب زيادة راتبه السنوي، وتوصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لاتفاق معه بشأن تعديل عقده".

وأتم قائلا: "أكد اللاعب عدم وجود أي أزمة تجاه نادي الزمالك، وما أثير بشأن غضبه لعدم الحصول على مستحقاته غير صحيح، وسنقوم بتعديل عقده بما يتناسب مع قيمته".

يُذكر أن طارق حامد يتقاضى مع الزمالك حاليا أكثر من 10 ملايين جنيه سنويًا، وقام اللاعب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء في يوليو 2018 لمدة ثلاثة مواسم.