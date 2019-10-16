أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه لم يطلب على الإطلاق تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة للدوري، الذي كان مقررًا يوم السبت المقبل وتم تأجيله بشكل رسمي.

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: "أنه تحدث فقط عن ضرورة إبعاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عن يومي السبت والأحد، لانشغال الحكام الكبار في أوروبا بإدارة مباريات الدوريات المحلية، ولكن تصريحاته أساء البعض فهمها".

وأضاف: "الدوري السعودي لكرة القدم يزيد صعوبة استقدام حكام أجانب مميزين لأنه يستقدم 8 حكام أسبوعيًا لإدارة مبارياته باتفاقيات مسبقة وهو أمر يجعل مهمتنا صعبة".

وأشار إلى أنه خاطب 12 دولة أوروبية لترشيح حكام لإدارة لقاء القمة بعد تأجيله وحصل على موافقات من بيلاروسيا وهولندا بحكام من النخبة الأوروبية بجانب اليونان.