تراجع جديد لأسعار النفط بسبب المخاوف من ضعف الطلب على الطاقة

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها لليوم الثاني على التوالي في تعاملات أمس الثلاثاء في ظل المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصاد.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن اليوم خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 3ر3% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، محذرا من تداعيات استمرار النزاعات التجارية في العالم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 78ر0 دولار أي بنسبة 5ر1% إلى 81ر52 دولار للبرميل تسليم تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وكان سعر الخام قد تراجع أمس بمقدار 11ر1 دولار أي بنسبة 2% إلى 59ر53 دولار للبرميل بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6ر3% تقريبا.

كان صندوق النقد قد ذكر في تقريره نصف السنوي الذي صدر تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" أن التباطؤ الاقتصادي يعود بدرجة كبيرة إلى النزاعات التجارية، كما أشار الصندوق إلى مخاطر أخرى منها الاضطرابات المحتملة نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جيتا جوبيناته كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الصندوق في واشنطن إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الأول، قبل الموعد النهائي لتنفيذ قرار الخروج في 31 أكتوبر الحالي، فإن الصندوق يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بما يتراوح بين 3 و5% من إجمالي الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات وفقا لمدى الاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4ر3% خلال العام المقبل. بفضل تحسن الأداء الاقتصادي في الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والاقتصادات النامية والصاعدة في أوروبا.

ويأتي ذلك فيما تترقب الأسواق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزون النفط الأمريكي المقرر صدورها صباح الغد.