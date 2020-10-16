جهود مكثفة في سفاجا لتطهير وتعقيم المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، جهود إدارة الأزمات بالوحدة المحلية للمدينة، موضحة أنه تم تشكيل لجنة بهدف متابعة استعدادات المدارس ومتابعة تطهير وتعقيم جميع مدارس المدينة استعدادا للعام الدراسي الجديد.



وأضافت المغربي، أن فريق العمل بإدارة الأزمات باشراف مدير الإدارة نظم حملة مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس بنطاق المدينة وقريتيّ " النصر وأم الحويطات" بسفاجا، وذلك تزامنا مع بدء العملية التعليمية خلال الأسبوع المقبل.



وأشارت إلى أن الإدارة التعليمية بسفاجا انتهت من الصيانات البسيطة، وفرش المقاعد داخل الفصول وتعقيمها وتطهيرها، مؤكدةً أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومى داخل المدارس، لتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والفصول ودورات المياه، بالإضافة إلى أن عمليات التعقيم والتطهير ستتم بالمدارس والفصول كل ساعتين وبشكل دوري، مع إلزام جموع الطلاب بارتداء "الكمامات"، على أن يلتزم كل أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول والمدرسة، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ للوقاية من تفشي فيروس كورونا.



ولفتت إلى أنه تم التشديد على مدراء المدراس بتطبيق وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بجميع المنشآت التعليمية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس، خلال اليوم الدراسي.