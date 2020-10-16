الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد صباحًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الخميس، أن طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، إضافة إلى أنه معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلًا.

ولفتت إلى أن الرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الرياح تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، وتكون مثيره للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

وأوضحت أن الشبورة المائية تتكون صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، وتكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

بورسعيد 23 29

الإسكندرية 22 30

شرم الشيخ 26 33

أسوان 25 38

كاترين 16 28

الإسماعيلية 23 31