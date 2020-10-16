 الأتحاد الأوروبي: محادثات بريكست ستمضي قدما بعد تهديد بريطانيا بالانسحاب - بوابة الشروق
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الأتحاد الأوروبي: محادثات بريكست ستمضي قدما بعد تهديد بريطانيا بالانسحاب

وكالات:
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 3:13 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 3:13 م

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيكثف مفاوضات التجارة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع المقبل، بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن بلاده ستستعد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.

وكتبت أورسولا فون دير لاين بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل للتوصل لاتفاق، لكن ليس بأي ثمن"

وأضافت "كما كان مقررا، سيتوجه طاقمنا التفاوضي إلى لندن الأسبوع المقبل لتكثيف تلك المفاوضات"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.


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