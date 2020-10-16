استطلاع: الخوف من الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الازدياد بألمانيا

رصد استطلاع حديث للرأي تزايدا في الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 43% من الألمان تساورهم مخاوف "كبيرة للغاية" أو "إلى حد ما" من الإصابة بالفيروس. وكانت نسبة هؤلاء في يوليو الماضي تبلغ 40%.

وذكر أقل من 50% من الذين شملهم الاستطلاع الاستطلاع أنهم لا يشعرون بالخوف من الإصابة بالفيروس.

وأعرب 72% من الألمان عن اعتقادهم بأن وضع العدوى يزداد سوءا في بلدهم حاليا، ويرى معظم الذين شملهم الاستطلاع أن الأزمة العالمية لم تنته بعد، ويتوقع 75% منهم أن تزداد سوءا. وكانت نسبة من أعربوا عن ذلك في يوليو الماضي 66%.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7334 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا يوم أمس الخميس 6638 حالة جديدة وهو ما كان يمثل رقما قياسيا جديدا كأعلى رقم يومي في ألمانيا منذ بداية الجائحة.

وكانت ذروة الإصابات السابقة بلغت 6300 حالة يوميا في أواخر مارس، ولكن من المحتمل أن عدد الحالات كان أكبر بكثير في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة إجراء الفحوصات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر الجاري، 2038 ألمانيا.