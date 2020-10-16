مسؤول ألماني يوصي المواطنين بعدم التكالب على الشراء مع تزايد الإصابات بكورونا

أكد رئيس ديوان المستشارية الألمانية في برلين، هيلجه براون، أنه على الرغم من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يوجد سبب يستدعي التكالب على الشراء.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لمحطة "آر تي إل" الألمانية التليفزيونية اليوم الجمعة: "الإمدادات في أسواق التجزئة مضمونة"، موضحا أنه من السليم تماما لذلك اتباع السلوك المعتاد في التسوق من المتاجر، وقال: "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالقلق إزاء هذا الأمر".

وفي سياق متصل، وصف براون الوضع الوبائي بأنه "أكثر خطورة بكثير" مما كان عليه في الربيع الماضي، متحدثا عن زيادة حادة في أعداد الإصابات، وقال: "لا نتوقع أن تنخفض الأعداد غدا"، موضحا أن الأعداد المتزايدة تعني أنه لا يتم فعل ما يكفي في الوقت الحالي للسيطرة على العدوى، مؤكدا لذلك ضرورة التصرف الآن بشكل حاسم للغاية.

وردا على سؤال حول مدى قرب ألمانيا من إغلاق ثان، قال براون: "هذا الأمر يرجع إلينا. الأمر الرئيسي الآن هو الحذر، على الفور"، مشيرا إلى أن الوضع من الممكن أن يستقر مجددا في غضون الأيام الـ 14 المقبلة في حال اتباع إجراءات معقولة، مؤكدا أنه لا حاجة الآن إلى إغلاق ثان.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7334 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا يوم أمس الخميس 6638 حالة جديدة وهو ما كان يمثل رقما قياسيا جديدا كأعلى رقم يومي في ألمانيا منذ بداية الجائحة.

وكانت ذروة الإصابات السابقة بلغت 6300 حالة يوميا في أواخر مارس، ولكن من المحتمل أن عدد الحالات كان أكبر بكثير في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة إجراء الفحوصات بشكل كبير منذ ذلك الحين.