رئيس أذربيجان: كل عملياتنا الهجومية في قره باغ تستهدف المنشآت العسكرية وليس المدنيين

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن أرمينيا تخترق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ يوميًا، معقبًا: «أُخبرت صباح اليوم، بأنه بين الساعة السابعة والتاسعة صباحا، كانت هناك حوالي 150 عملية قصف على مدينتي ترتر ودردان، وقع على إثرها ضحية من المدنيين في ترتر».

وأوضح «علييف» في حوار خاص لفضائية «فرانس 24»، مساء الجمعة، أن كل عمليات أذربيجان الهجومية توقفت، منذ إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أذربيجان لا تهاجم المدنيين عن قصد، وإنما المنشآت العسكرية فقط.

وأكد أن أذربيجان لا تهاجم سوى الأهداف التي تمثل خطرًا على الجنود والمواطنين الأذريين، متابعًا: «تم تحديد أهدافنا بعناية».

وأضاف أن الأرمن يستخدمون طريقة مختلفة، عن طريق محاولة وضع المعدات العسكرية في قلب المدن التي يقطنها المدنيون، مضيفًا: «كان علينا أن نحمي أنفسنا، لكننا التزمنا منذ وقف إطلاق النار، في حين انتهك الأرمن، لذا كان علينا التحرك».

ولفت إلى أن أرمينيا من شأنها أن تبلغ أهدافها، من خلال محاولة استرداد الأراضي التي تم تحريرها، متوجهًا بالنصيحة إلى الأرمن: «يجب عليهم أن يتوففوا عن محاولة استرداد الأراضي المحررة، لأن ذلك سيقضي إلى مزيد من العنف وبالتالي سقوط الضحايا».