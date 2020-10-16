الرئيس الأذربيجاني: وقف إطلاق النار في قره باغ يتوقف على تصرفات أرمينيا

قال الرئيس الاذربيجاني، إلهام علييف، إن أمر وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ يتوقف على تصرفات أرمينيا، معقبًا: «نحن دائما ما نفي بسؤمولياتنا والتزاماتنا».

وأضاف «علييف» في حوار خاص لفضائية «فرانس 24»، مساء الجمعة، أن قرار الإعلان عن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية انبثق عن روسيا، مؤكدًا أن أذربيجان ساندت القرار، الذي وصفه بالحكيم.

ولفت إلى أن مواصلة المفاوضات وفقًا لإعلان موسكو، يفرض احترام عدد من المبادئ، متابعًا: «الأرمن يحاولون دائما تشويش هذه العملية، وذلك بتغيير عملية التفاوض والقواعد التي تحكمها».

وذكر أنه بتقلّد الحكومة الأرمنية الجديدة الحكم، لطالما حاولوا مرة تلو أخرى توجيه الدعوة إلى المسؤولين في قره باغ، لتغيير نسق تلك المفاوضات، مشددًا على رفض أذربيجان لهذه التصرفات.

وأكد أن أذربيجان تحترم وقف إطلاق النار في قره باغ، مضيفًا: «الأرمن انتهكوا وقف إطلاق النار لا سيما في جنجا، وهجموا على المدنيين».