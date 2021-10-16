ننشر أسماء مقرري اللجان في النقابة العامة للأطباء

حصلت «الشروق» على نتيجة مقرري اللجان بالنقابة العامة للأطباء، وذلك عقب اجتماع المجلس أمس، في أولى اجتماعاته عقب انتخابات التجديد النصفس، وذلك لتشكيل هيئة المكتب، واختيار مقرري اللجان.

وتم اختيار عضو المجلس خالد أمين مقررا للجنة مصر العطاء، وعماد سمير مقررا للجنة المنشآت الطبية، وجمال عميرة مقررا ورئيسا للجنة التحقيقات، وخالد أمين عضوا باللجنة، واختيار محمد فريد رئيسا للهيئة التأديبية، ومصطفي هاشم عضوا.

كما تم اختيار إيمان سلامة مقررا للجنة الاجتماعية، وأسامة محمود مقررا للجنة التعليم الطبي المستمر، وأحمد نوار مقررا للجنة الشباب، وأحمد حسين مقررا للجنة الإعلام والنشر بالإضافة للجنة الحريات، ومحمد سمير مقررا للجنة الإسكان، ومايكل يوسف مقررا للجنة النقابات الفرعية، وإيمان سلامة مقررا للجنة الرواد، وعماد سمير مقررا للجنة الشكاوي.

وتم اختيار أحمد محمد على مقررا للهيئة الاستئنافية عن النقابة، وأبو بكر القاضي عن الطبيب، واختيار مصطفي هاشم للجنة العلاقات الخارجية وأحمد محمد علي للجنة القانونية، ورانيا العيسوي للجنة تقييم الشهادات، وأيمن سالم للجنة النقابية الوزارية.