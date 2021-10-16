ألقت الشرطة الروسية، اليوم السبت، القبض على شخصين اثنين من المشتبه بهم في مقتل 18 بالتسمم بالميثانون في سكاترينبرج ، وهما من السكان المحليين من مواليد 1978 و1967.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن فاليري جوريليخ، المتحدث باسم فرع وزارة الداخلية الروسية لمنطقة سفيردلوفسك قوله - للصحفيين اليوم /السبت/ - إن الشرطة اعتقلت اثنين من المشتبه بهم بعد وفاة 18 شخصًا بسبب شراب ملوث بالميثانول في يكاترينبرج، رابع أكبر مدينة في روسيا وتقع في جبال الأورال.

وقال: إن "ضباط الشرطة من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد بإدارة الداخلية الرئيسية في منطقة سفيردلوفسك إلى جانب زملائهم من إدارة الداخلية بمدينة يكاترينبرج حددوا واعتقلوا اثنين من المشتبه بهم ، من السكان المحليين ولدوا في عامي 1978 و 1967".

وكانت لجنة تحقيق روسية قد قالت في وقت سابق اليوم السبت إن 18 شخصا لقوا حتفهم من تسمم كحولي في مدينة يكاترنبرج.

وخلص المحققون إلى أن الضحايا شربوا خمورا تحتوي على الميثانول وهي مادة كحولية سامة تستخدم عادة لأغراض صناعية.

وقالت اللجنة التي تحقق في القضايا الكبرى في بيان "نتيجة لذلك توفي 18 شخصا من تعاطي السائل المذكور".

يأتي الحادث بعد فتح تحقيق الأسبوع الماضي فيما يشتبه بأنه حادث تسمم جماعي يتصل بمواد كحولية مهربة في جنوب غرب روسيا أودى بحياة 34 شخصا.