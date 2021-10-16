باكستان تخفف قيود كورونا وسط تراجع معدل الإصابات وحملات التطعيم المكثفة

أعلنت باكستان اليوم السبت تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد، على خلفية انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحملات التطعيم المكثفة.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية أنه في ضوء التوقعات بتراجع معدل المخاطر للمرض، خفف مركز القيادة والتشغيل الوطني المعني بمكافحة كورونا في باكستان بعض القيود المفروضة في مواجهة الفيروس التاجي.

ورفع مركز القيادة والتشغيل الوطني القيود الإلزامية ليوم واحد أسبوعيا للأسواق في جميع أنحاء البلاد وسمح بإعادة فتح الأضرحة ودور السينما للأشخاص المحصنين بالكامل ضد كوفيد-19.

وسمح المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الذي يعمل كمركز عصبي لاستراتيجية الحكومة لمكافحة الوباء، بزيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في مراسم الزفاف، إذ رفع الحد من 200 إلى 300 ضيف لحفلات الزفاف بالأماكن المغلقة ومن 400 إلى 500 للمناسبات في الهواء الطلق.