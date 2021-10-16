مسؤول عراقي: مفوضية الانتخابات ملتزمة بإعلان النتائج النهائية بالأوقات المحددة

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم السبت، أن مفوضية الانتخابات ملتزمة بإعلان النتائج النهائية بالأوقات المحددة بالقانون، مشيرا إلى أن النتائج النهائية ستعلن قريبا جدا.



وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "المفوضية في المراحل الأخيرة من عملية العد والفرز اليدوي لبعض المحطات ومراجعة النتائج والتأكد منها لغرض إعلان النتائج النهائية".



وأوضح أن "الحكومة والكتل السياسية داعمة بشكل كبير وقوي لعمل المفوضية وإجراءاتها، ولكن غير الراضين عن عملها هم بعض الخاسرين بالانتخابات، مضيفا أنه توجد طرق قانونية للشكوى والطعن بالنتائج، وأن الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ما زالوا يراقبون إجراءات العد والفرز".