آخر تطورات الحالة الصحية لوائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

قال مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري إن سيارة كافوري وقعت في حفرة كبيرة أثناء القيادة، نتيجة الظلام الذي كان مسيطرا على المكان الذي كان يسلكه بمدينة جبيل اللبنانية.

وبعد أن تضاربت المعلومات حول تعرض وائل لحادث سير مع سيارة ثانية، تبيّن أن الأمر هو وقوع سيارته بحفرة كبيرة ألحقت هذه الأضرار الجسيمة التي ظهرت بالصور التي انتشرت على السوشيال ميديا لسيارة وائل.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ET بالعربي أنه تم نقل وائل هو و السيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى و هو بقسم الطواريء لتلقي العلاج، و لم يتم تحديد تفاصيل وضعه لكنه بصحة جيدة.

وبحسب آخر أخبار وائل من صديق مقرب زاره بالمستشفى الموجود فيها قال إنه لازال بالطوارئ لكنه واعي وبحالة جيدة، وكانت برفقته حبيبته بالسيارة وهي بصحة جيدة أيضا وشدة الضربة جعلت وائل خارج السيارة.