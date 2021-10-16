 وزير خارجية الإمارات: العلاقات مع أمريكا تشهد نموا وتطورا على مختلف الأصعدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الإمارات: العلاقات مع أمريكا تشهد نموا وتطورا على مختلف الأصعدة

أ ش أ
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 10:54 ص

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت عن الشيخ عبد الله تشديده ، خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على التزام البلدين المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ودعم تطلعات شعوبها في الازدهار والتنمية.

وأشار إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تشهد نموا وتطورا مستمرين على مختلف الأصعدة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

ووفق الوكالة، جرى خلال اللقاء، الذي عقد في واشنطن، بحث العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بحث وزير خارجية الإمارات ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وتناولا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 


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