مدرب بيراميدز يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد أمام بطل تنزانيا

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كشف إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، سبب استبعاد عبدالله السعيد، قائد الفريق، من مواجهة عزام التنزاني، في ذهاب الدور التمهيدي لكاس الكونفدرالية.

وقال إيهاب جلال في تصريحات للموقع الرسمي: «في البداية جميع اللاعبين قدموا ما عليهم، ولكن كنا نطمح أن نفوز خارج الديار لاراحتنا في لقاء العودة».

وأضاف: «في المباراة القادمة سنكون أكثر تركيزا بكل تأكيد لأن الحظوظ متساوية ولابد من حسم الفوز لضمان التأهل».

وعن سبب غياب عبدالله السعيد.. قال: «لقد خاض مباراة المنتخب الوطني أمام ليبيا مصابا بشد في عضلة السمانة، وفضلت إراحته فقط».

وأكمل مدرب بيراميدز: «السعيد سيلحق المباراة القادمة بشكل طبيعي لكن منحته الراحة من أجل سلامته».

وواصل إيهاب جلال: «لا توجد أخطاء جثيمة ارتكبناها مع عزام التنزاني، لكن اضاعنا العديد من الفرص وكان هناك عدم تقدير لمعظم الفرص».

وشدد على أن إصابة الثنائي إسلام عيسى ومحمود وادي ستكون مؤثرة بالتأكيد وسيتم تحديد موقفهما بعد العودة إلى القاهرة.