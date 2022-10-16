وزارة الدفاع الروسية: تصدينا لمحاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها صدت محاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف، ذاكرة أن قواتها دمرت 3 مدافع هاوترز من طراز أم ـ 777 في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفو-روج في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وفقا لموقفع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت الوزراة: "تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه منطقة زابوروجيه، وأكثر من 20 آخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".