 وزارة الدفاع الروسية: تصدينا لمحاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: تصدينا لمحاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
سارة أحمد
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 2:09 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 2:09 م

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها صدت محاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف، ذاكرة أن قواتها دمرت 3 مدافع هاوترز من طراز أم ـ 777 في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفو-روج في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وفقا لموقفع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت الوزراة: "تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه منطقة زابوروجيه، وأكثر من 20 آخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".


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