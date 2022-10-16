 وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأذري: نعارض انتشار أي قوات أجنبية في القوقاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأذري: نعارض انتشار أي قوات أجنبية في القوقاز

د ب أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 1:11 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 1:11 م
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذري جيحون بايراموف، معارضة طهران لانتشار أي قوات أجنبية في منطقة القوقاز.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، أن عبد اللهيان قال إن إيران تعتبر وجود قوات أجنبية مبعث قلق مشترك لدول المنطقة.

وناقش الوزيران التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز، وأعرب عبد اللهيان عن دعم إيران لسيادة ووحدة أراضي دول المنطقة، ومن بينها أذربيجان وأرمينيا.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن وزير الخارجية الأذري قال، خلال الاتصال الهاتفي، إن بلاده تعارض انتشار قوات أجنبية في المنطقة، وأعرب عن دعم باكو لمواقف طهران في هذا الشأن.

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