ثقافة مطروح تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

أعلن محمد حمدي، مدير مديرية الثقافة بمطروح، تنظيم ٣ ورش عمل ومحاضرتين، في قصور الثقافة الجماهيرية، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

وأوضح حمدي أن ذلك في إطار احتفال فرع ثقافة مطروح والمواقع التابعة له باليوم العالمي للعصا البيضاء، مشيرا إلى تنظيم محاضرة بعنوان بقصر العصا البيضاء وتعريفها وأهميتها لكل كفيف، وحاضر فيها الدكتور شوق النكلاوي بقصر ثقافة مطروح، وتنظيم ورشة فنية ببيت ثقافة مدينة سيدي براني، نظمها فؤاد صالح.

وأشار إلى تنظيم ورشة فنية ببيت ثقافة مدينة الحمام، قام بتنفيذها غنيوة المصري، كذلك تنفيذ ورشة حرف بيئية خوص ببيت ثقافة سيوة نفذها أحمد آدمي، وورشة فنية بيت تثقافة الضبعة نفذتها إيفا شفيق، وألقى حلمي الهجام محاضرة بعنوان "العصا البيضاء.. تعريفها وأهمية الاحتفال بها عالميا" في قصر ثقافة الطفل.