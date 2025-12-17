فنزويلا: صادرات النفط مستمرة بشكل طبيعي رغم الحصار الأمريكي

أعلنت فنزويلا، اليوم الأربعاء، أن صادراتها النفطية تسير بشكل طبيعي، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا أو الخارجة منها.

وقالت شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي إف إس أيه)، في بيان على فيسبوك، إن ناقلات النفط التابعة للشركة تواصل رحلاتها "في ممارسة شرعية لحق الملاحة الحرة والتجارة الحرة".

وجاء إعلان ترامب أمس الثلاثاء في خضم تصاعد التوترات مع فنزويلا.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، اتهم الرئيس الأمريكي، فنزويلا بـ"سرقة النفط والأراضي والأصول الأخرى" من الولايات المتحدة، وطالب بإعادتها على الفور.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الصيني وانج يي لمناقشة التحركات الأخيرة لترامب، بما في ذلك المخاطر التي تشكلها على أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وكتب جيل، على تطبيق إنستجرام أن وانج أعرب عن تضامن الصين و"دعمها الحاسم" لفنزويلا، مضيفا أنه نقل أيضا رسالة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ودعت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الأمم المتحدة إلى التوسط في النزاع لمنع المزيد من سفك الدماء، متهمة المنظمة بالتقاعس عن التحرك.