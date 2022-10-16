المبعوث الأممي الجديد لليبيا يجرى أول مباحثات في طرابلس

اجتمع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للامم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فيها، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، في أولى لقاءات المبعوث الرسمية بعد تكليفه،بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة

وذكر البيان أن الدبيبة أكد دعم حكومته للمهام المناط بها باتيلي؛ من أجل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات، وقدم الدبيبة خلال اللقاء عددا من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الامانة للشعب، المشكلة في مارس الماضي.

والتقى باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي استقبله اليوم في مكتبه بطرابلس.

وخلال اجتماع الطرفين، أكد المنفي على "الحاجة الملحة للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية، فيما أشار باتيلي لأهمية أن "يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم"، بحسب بيان لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي.

وكان باتيلي قد وصل أول أمس الجمعة للعاصمة الليبية في أول زياره له بعد تكليفه في سبتمبر الماضي.

وتعاني ليبيا من حالة إنسداد سياسي تجلى في عدم توافق الأطراف السياسية الممثلة في مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي، بالإضافة للصراع على السلطة بين حكومة الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا.