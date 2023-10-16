لندن تزيد مساعدتها الإنسانية للفلسطينيين بمعدل الثلث

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ريشي سوناك، مساء اليوم الاثنين، عن زيادة مساعدات بريطانيا للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث؛ لترتفع إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشدد في كلمة أمام البرلمان البريطاني، مساء الاثنين، على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة.

وقال إن «بلاده تدعم حق إسرائيل في الرد وملاحقة حماس، على أن يكون ذلك في إطار القانون الدولي»، داعيًا إسرائيل إلى تجنب إيذاء المدنيين في غزة.

وأشار إلى مقتل 6 مواطنين بريطانيين على الأقل وفقدان 10 آخرين، منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، قائلًا إن لندن تعمل مع الدول المجاورة على عمليات الإجلاء.

وفي وقت سابق، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بريطانيا، أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن الملك عبد الله، لفت خلال اللقاء إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع، داعيا إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

وجدد العاهل الأردني تحذيره من أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، والتي تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.

وأعرب عن رفض الأردن ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، مشددا على ضرورة رفض المجتمع الدولي لسياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.