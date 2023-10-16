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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن سياسات وأفعال حركة حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحثا خلاله "آخر تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين" بحسب ما أوردت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد عباس "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".

وجدد عباس "الرفض الكامل" لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لأن ذلك "سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا".

وقال إنه "يرفض قتل المدنيين من الجانبين" ودعا إلى "إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين".

وجدّد التأكيد على "نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية"، مؤكدا "ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال".

رئيس فنزويلا أكد "تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال"، مؤكدا أنه "قد اتخذ قرارا لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة".