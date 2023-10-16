تقارير: الرئيس الأمريكي يدرس زيارة إسرائيل

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد، في أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وتتباحث الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن زيارة بايدن في الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام بما في ذلك موقع "أكسيوس" وشبكة "سي إن إن" نقلا عن مسئولين من الدولتين.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا في اتصال هاتفي يوم السبت بايدن لزيارة إسرائيل، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي قولها: "ليس لدينا رحلات سفر جديدة لنعلن عنها".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه من المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل مرة أخرى اليوم الاثنين، بعد أن زارها بالفعل يوم الخميس الماضي.

وبعد أن أتم زيارته إلى إسرائيل قام بلينكن، بجولة مكوكية تضمنت قطر والسعودية والإمارات ومصر.

وزار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أيضا إسرائيل يوم الجمعة لإجراء محادثات.

ويشار إلى أنه في 7 أكتوبر الجاري أطلقت حماس آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، في الوقت الذي اخترق فيه المئات من مقاتليها الدفاعات الحدودية في هجوم مفاجئ غير مسبوق.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1300 شخص، بينهم 286 مجندا ومجندة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، يوم الأحد، إنه بعد مرور أسبوع على بدء النزاع الأخير، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 2670 شخصا.

وأضافت أن نحو 9200 آخرين أصيبوا بجروح في القطاع الخاضع لسيطرة حماس.