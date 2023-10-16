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وزراء خارجية التعاون الخليجي يبحثون غدا انتهاكات إسرائيل في غزة

د  ب أ
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 4:55 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 4:55 م

يعقد وزراء خارجية التعاون الخليجي، غدا الثلاثاء، دورة استثنائية في مدينة مسقط بسلطنة عمان؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الإثنين، إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان "دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون" وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.

وأضاف الأمين العام، أن هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى التشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة.

وكان مجلس التعاون الخليجي، قال أول أمس السبت، إن دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة تستوجب التدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي لإيقافها، مطالبا بوقف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل ضد سكان غزة.

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