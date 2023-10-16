الاتحاد الأوروبي يطلق جسرا جويا إلى مصر لنقل المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها من قبل الأمم المتحدة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق جسر جوي لنقل المساعدات لمنظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة.



وقالت المفوضية إن الجسر الجوي الذي سيطلقه الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية سوف ينقل الأدوية وغيرها من السلع جوا إلى مصر لتقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بتوزيعها وذلك من خلال رحلات جوية تبدأ هذا الأسبوع. وتستهدف المفوضية نقل المساعدات بعد ذلك إلى قطاع غزة.



وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز ليناركيتش "الوضع الإنساني الكارثي في غزة يقترب من نقطة الانهيار. يجب أن يصل الوقود والمياه والغذاء والدواء التي يحتاجها بشدة الأشخاص المحاصرين في قطاع غزة على الفور".



ودعا المفوض إلى فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بدون تأخير وقال إنه يجب ضمان سلامة مقدمي المساعدات الإنسانية.



وخلال نهاية الأسبوع، أعلنت المفوضية عن زيادة فورية بقيمة 50 مليون يورو (53 مليون دولار) في التمويل لقطاع غزة ليرتفع إجمال التمويل إلى أكثر من 75 مليون يورو.