نتنياهو يحذر إيران وحزب الله: لا تختبرونا على الجبهة الشمالية

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، استعداد بلاده للحرب على الجبهة الشمالية.

وحذر نتنياهو في خطاب ألقاه أمام الكنيست- بثته قنوات إخبارية عربية-، إيران وحزب الله اللبناني قائلا "لا تختبرونا على الجبهة الشمالية لأن الثمن الذي تدفعونه سيكون باهظا".

وشدد نتنياهو على أن تحقيق النصر والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سيتطلب صبرا ووقتا.

وقال نتنياهو "كل إسرائيل موحدة في هذه المعركة والنصر يحتاج إلى الصبر لأن كثيرا من قوى الظلام تريد محو دولتنا".

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية.

ويعاني سكان قطاع غزة، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.