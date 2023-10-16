37 طنا من المعونات الطبية القطرية لقطاع غزة تصل إلى مطار العريش

استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الإثنين، طائرتين من دولة قطر تحملان مساعدات لقطاع غزة.



وقال الدكتور رائد عبد الناصر أمين فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن شحنات الطائرتين تضمنت 37 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.



وسبق وتم اليوم الإثنين، استقبال طائرتين من برنامج الغذاء العالمي حمولة كل طائرة 32 طن مستلزمات مستشفيات، وتسلمها الهلال الأحمر المصري، حيث يصل بذلك عدد الشحنات الجوية التي استقبلها مطار العريش، واستلمها الهلال الأحمر 11 شحنة.