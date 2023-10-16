ألمانيا: الجيش مستعد لرحلات جوية أخرى لإجلاء مواطنين من إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، استعداد الجيش لتنفيذ رحلات جوية أخرى لإجلاء مواطنين ألمان من إسرائيل.

جاءت هذه التصريحات لبيستوريوس اليوم الاثنين، خلال زيارته للقاعدة الجوية في منطقة هولتسدورف شرقي ألمانيا، حيث استعلم عن أعمال التحضيرات لتوسيع الدفاع الصاروخي لألمانيا.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نحن متواجدون بالفعل بطائرتين في المنطقة على مقربة وننتظر ما سيحدث ونحن قادرون في أي وقت على إجلاء أشخاص آخرين".

وردا على سؤال عن الانتقادات التي تم توجيهها إلى الحكومة الألمانية بدعوى أن رحلات إعادة ألمان إلى بلادهم من منطقة الأزمة سارت بشكل أبطأ من اللازم أو بشكل معقد أكثر من اللازم، قال بيستوريوس إن سلاح الجو كان جاهزا على نحو سريع للغاية.

وتابع بيستوريوس: "ليس لدينا تعليق على ما حدث أو ما تم تقريره في هيئات أخرى. نحن نُعْتَبَر إلى حد ما شركة سيارات الأجرة إذا جاز لي أن أستخدم هذه الصياغة بهذا النحو المبتذل، وكنا جاهزين في كل وقت وبعد ذلك قمنا بما كان يجب القيام به عندما طُولبنا بذلك".

واستطرد بيستوريوس: "لا أستطيع أن ألاحظ – وفقا للوضع اليوم- أنه لم يتم إخراج أشخاص كانوا يريدون الخروج، وأعتقد أن هذا هو المهم في نهاية المطاف".

وهبطت اليوم في ألمانيا رابع رحلة طيران تسيرها القوات الألمانية لإسرائيل لجلب ألمان من هناك.

وفي الأيام الماضية ساعدت وزارة الخارجية بالفعل حوالي 2800 مواطن ألماني وأفراد أسرهم على مغادرة البلاد، وقد عاد معظمهم على متن رحلات طيران خاصة لشركة "لوفتهانزا".