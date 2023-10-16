وزير خارجية إيران: ماضون في جهودنا الهادفة لكسر الحصار الإنساني على قطاع غزة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "حسب تقديراتنا فإن المقاومة جاهزة بشكل كامل من أجل التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".



وأضاف عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع نظيره التونسي نبيل عمار، أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، كان دفاعا مشروعا لوقف الاحتلال.



وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نحن ماضون في جهودنا الهادفة إلى كسر الحصار الإنساني وتوصيل المساعدات مثل الدواء والغذاء".



وتطلع وزير الخارجية الإيراني، إلى أن يخرج الاجتماع المرتقب لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، بقرار حاسم وداعم للشعب الفلسطيني، وبما يؤدي إلى وقف الجرائم التي تطال قطاع غزة اليوم.



من جانبه، لفت وزير خارجية تونس، إلى تقارب المواقف بين بلاده مع إيران؛ مطالبًا بالوقف الفوري للمجازر التي تمارس في حق المدنيين داخل فلسطين.



واعتبر "عمار"، السلوك الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه يتعارض وجميع الأعراف والمبادئ الإنسانية والقانونية والتاريخية؛ واصفا: "المجازر الممنهجة في غزة غير مبررة بامتياز، وستؤدي إلى تقويض مصداقية الدول التي تنحاز لهذا لدولة الاحتلال".