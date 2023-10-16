سفير فلسطين بمصر: إسرائيل تشن حرب تطهير عرقي ضدنا

قال سفير فلسطين في مصر دياب اللوح، لا زال المدنيون يواجهون آلة الحرب الصهيونية في حرب تطهير عرقي وإبادة جماعية وقصف دون هوادة، مطالبا بفتح ممرات إنسانية بصورة عاجلة بقطاع غزة.



وأثنى خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تسي سي»، مساء الأحد، على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بموقفه حيال وقف التهجير بكل أشكاله عدم شطب القضية الفلسطينية، منوهًا برفض الفلسطينيون مغادرة أراضيهم هذا الأمر الذي يعد بمثابة نكبة ثانية.



ولفت إلى أن هناك اتصالات من الرئيس الفلسطيني والرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، إلى جانب اتصالات من ملك الأردن عبدالله الثاني؛ لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار.



وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القاهرة، مساء اليوم، ضمن جولته في الشرق الأوسط والتي بدأها الأربعاء الماضي، بزيارة إلى إسرائيل للإعلان عن دعم دولة الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين، وإجراء مشاورات مع المسئولين المصريين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



