إسرائيل تتهم إيران بإعطاء أوامر لحزب الله لشن هجمات على الحدود اللبنانية

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إيران، بأنها هي من أمرت حزب الله بشن هجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، الأميرال دانيال هاجاري، في إفادة صحفية: "نفذ حزب الله عددا من الهجمات بإطلاق النار من أجل تشتيت جهودنا الحربية في الجنوب (غزة) بتوجيهات إيرانية وبدعم منها (إيران)"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

يذكر أنه مع بداية اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا هوادة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2750 والجرحى إلى 9700، نافياً ما تردد عن التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة جنوبي غزة، تؤدي إلى فتح معبر رفع للمساح بمغادرة الأجانب، ودخول مساعدات للمحاصرين بالقطاع.