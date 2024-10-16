محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

قال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت لاستقبال فصل الشتاء بالتنسيق التام بين جميع الجهات المسئولة.

وأشار إلى أنه أعطى تعليمات مشددة لمختلف القطاعات لمواجهة فصل الشتاء الذي يصطحب معه الأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق المشترك بين شتى القطاعات من قبل رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.

وكلف الجندي، كلً من شركة الكهرباء والوحدات المحلية بالمحافظة، بالسعي للعمل على مراجعة صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة، حتى نتجنب التعرض إلى الأسلاك العارية، التي قد تتسبب في حالات الوفاة، بفصل الشتاء أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى تأمين الديازل بشوارع المحافظة، والتأكد من توفير الفرق التي يتوفر معها الأدوات اللازمة والمناسبة، حتى تكون على كل الاستعداد للتدخل في اللحظة المناسبة في وقت الطوارئ.

وأوضح محافظ الغربية، أن الاستعدادات تشمل مراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء، بالإضافة إلى مراجعة حالة الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه أكد المهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الشركة رفعت درجة استعدادتها القصوى بجميع أفرع الشركة بالمراكز والمدن، حيث يتم تسليك جميع خطوط المجاري ورفع كفاءتها، وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة المعدات سيارات الكسح والشفط ومعدات التسليك والمواتير التي تستخدم في شفط المياه.

ولفت إلى أن هناك تنسيق مع الأحياء وإدارة الحماية المدنية، وغرف العمليات لمواجهة الأمطار والسيول وتسليك بلاعات الأنفاق وماكينات الرفع الموجودة بالأنفاق بنطاق كل حي لتكون جاهزة في الوقت اللازم، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمسئولي الأحياء في صيانة معدات الأنفاق.

وأوضح أن الشركة وضعت خطة لمواجهة أي إمطار تشهدها المحافظة، في نطاق القرى والمدن والمراكز والأحياء.