صحة غزة، الاحتلال ارتكب 6 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 65 شهيدا و140 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ376 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و140 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 42 ألفًا و409 شهداء، و99 ألفًا و153 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 13 فلسطينيا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال قصف منزلا قرب «البرج الإيطالي» بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا، وإصابة آخرين.