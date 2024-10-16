غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يسقط مسيرة ثانية

نفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية وقصفا بالمدفعية مساء اليوم الثلاثاء استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان، فيما قام حزب الله اللبناني بإسقاط مسيرة ثانية واستهداف مواقع إسرائيلية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات الطيري، عيتا الشعب، ياطر ، بصليا، تول، صير الغربية، بريقع، الخيام، القاسمية، عين بعال، قانا، عيتا الجبل، مجدل زون، المنصوري، وأطراف بلدة معركة ويارين والضهيرة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي فرون والغندورية في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارات على بلدة قانا عن سقوط عشرة قتلى وإصابة خمس عشرة شخصاً بجروح. وتعرضت مساء اليوم بلدة الخيام وأطراف بلدة شبعا وأطراف بلدتي البياضة والناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على رياق ظهر اليوم أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة ستة عشر آخرين بجروح".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم قرى زبقين ،الضهيرة ،علما الشعب، راميا، القوزح، دبل، بيت ليف، كفرا، ياطر، حاريص، حداثا، ومارون الراس، ويارون ،برعشيت، ومجدل سلم ،ووادي السلوقي، والحجير، عند أطراف الغندورية، وفرون، وقلاوية في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على المناطق التي طالها القصف وبخاصة المناطق الحدودية الجنوبية. كما أغار على مدينة بنت جبيل وأطراف بلدة كفرا، وعلى بلدتي كفررمان، ودير الزهراني في جنوب لبنان.

ومن جانبه، أعلن حزب الله في ثلاثة بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا اليوم الثلاثاء، مربض مدفعية ‌‏إسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية، وتجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بصلية صاروخية. وأسقطوا طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450، وأكدوا أنها "شوهدت تحترق في سماء فلسطين المحتلة".

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الثلاثاء تجمعات لقوات إسرائيلية في موقع المرج الإسرائيلي، وفي خلة وردة في جنوب لبنان، وفي منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ. استهدفوا مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ.

واشتبك عناصر حزب الله في قوت سابق اليوم مع قوة مشاة إسرائيلية عند أطراف بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان. واستهدفوا تحركاً لِقوات إسرائيلية في محيط موقع المرج الإسرائيلي بالصواريخ. وأسقطوا ليل اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450.واستهدفوا مساء أمس الإثنين ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية. كما استهدفوا اليوم مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله ، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.