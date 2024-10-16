بريطانيا تحث إسرائيل على ضمان حماية المدنيين وفتح الطرق للسماح بمرور المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن «الوضع الإنساني في شمال غزة سيئ للغاية، في ظل تدهور القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودخول كميات شحيحة من الغذاء خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة».

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: «يتعين على إسرائيل أن تضمن حماية المدنيين، وفتح الطرق للسماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة».

وأشار إلى أن بريطانيا، بالتعاون مع فرنسا والجزائر، دعت اليوم إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمعالجة هذه المسألة.

وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي في ظل استمرار الصراع.

ولفت إلى أن «المملكة المتحدة اتخذت قرارًا صعبًا الشهر الماضي، بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في غزة».

وأكد في الوقت نفسه، أن «قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، لا يغير من دعم بلاده الثابت لأمن إسرائيل».

وذكر أن بلاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.